"Ты великолепна!" Светлана Ходченкова поразила Instagram новым снимком с пляжа

Светлана Ходченкова. Фото из Instagram
15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Светлана Ходченкова отправилась поближе к океану и поделилась несколькими впечатляющими кадрами с пляжа в Instagram.
Звезда экрана выбралась на пляж и, конечно, не забыла про своих фолловеров. Актриса Светлана Ходченкова выбрала для отдыха закрытый и стильный купальник салатового цвета, а местом съемки стал белоснежный пляж на фоне лазурного океана. Кадр поразил юзеров Instagram, которые завалили звезду массой восторженных комментариев.
"Ты великолепна!", "Как же красиво", "Просто ВАУ!" - написали поклонники. Неудивительно, что пост быстро собрал огромное число лайков. -0-