Ты заехал не на то поле! Агрессивный баран прогнал незваных гостей и попал на видео

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парень из Новой Зеландии приехал с другом на свою ферму и нарвался на серьезного "охранника". Кадрами мужчина поделился на YouTube.

Молодой человек рассказал, что с другом заехал на поле, однако животное по кличке Рэмбо не признало хозяина и принялось всеми силами атаковать машину. По виду местного обитателя было понятно, что ребята явно попали не на то поле.

В конечном итоге, людям все же удалось проехать, но транспорт получил повреждения. К слову, в подписи к кадрам мужчина рассказал, что баран живет в окружении коров, однако легко догадаться, кто на ферме босс. -0-