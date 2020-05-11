Тысячелетнюю гробницу нашли на юго-западе Китая

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские археологи нашли гробницу эпохи династии Сун /960-1279 гг./ в городе Дачжоу провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщило агентство Синьхуа.

Каменное сооружение обнаружили рабочие во время дорожно-строительных работ.

Предполагается, что гробница была разграблена, потому что погребальная камера была немного разрушена. В гробнице нашли несколько ниш, ниша задней стены была украшена горельефом с изображением цветов лотоса.

Также найдена изысканная резьба. Элементы лотоса отражают популярность и процветание буддизма в Дачжоу во время династии Сун.-0-