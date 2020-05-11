ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 12 мая 2020
Минск Сплошная облачность +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:45 В Латвии ослабление карантина - открываются музеи, библиотеки и концертные залы В мире
00:06 Умер Борис Савин, один из создателей мультфильмов "Падал прошлогодний снег" и "Дядюшка Ау" В мире
11.05.20
11.05.20 23:30 Тысячелетнюю гробницу нашли на юго-западе Китая Калейдоскоп
11.05.20 22:59 В Мали погибли три миротворца ООН В мире
11.05.20 22:33 В парке Техаса произошла стрельба – ранены пятеро В мире
11.05.20 21:51 Трое жителей Лунинецкого района подозреваются в незаконной добыче рыбы Происшествия
11.05.20 21:40 Экспресс-тесты на антитела к СOVID-19 будут делаться при наличии медицинских показаний - Шевцов Общество
11.05.20 21:31 МВФ: пандемия коронавируса усугубит проблему неравенства в мире В мире
11.05.20 21:15 Электронная ярмарка вакансий с участием 9 организаций Минска пройдет 14 мая Регионы
11.05.20 21:05 Футболистки "Динамо-БГУФК" разгромили "Днепр" в матче женского чемпионата Беларуси Спорт
11.05.20 21:00 Белорусский Красный Крест и проект "БЕЛМЕД" объединили усилия против COVID-19 Общество
11.05.20 20:44 Опустевший из-за карантина пляж в Индии стал роддомом для оливковых морских черепах Калейдоскоп
11.05.20 20:40 В Минске проверят ситуацию с дезинфекцией и обработкой мест общего пользования в жилфонде Регионы
11.05.20 20:25 ЕК рекомендует авиакомпаниям и турфирмам выдавать ваучеры сроком действия от года В мире
11.05.20 20:11 Игорь Стасевич признан лучшим игроком 8-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
11.05.20 19:35 Саудовская Аравия снизит добычу нефти еще на 1 млн баррелей в сутки В мире
11.05.20 19:06 В Минске создали большую раскраску с достопримечательностями столицы Регионы
11.05.20 18:44 Власти Великобритании разрешат проведение спортивных мероприятий без зрителей с июня В мире
11.05.20 18:05 Акция "Ночь музеев" пройдет онлайн Культура
11.05.20 17:55 Перенесены два матча футбольного чемпионата Беларуси Спорт
11.05.20 17:49 В апреле в лидерах подорожания снова лук, чеснок и цитрусовые, подешевели огурцы и виноград Экономика
11.05.20 17:46 Легковушка въехала в автобус в Минске Происшествия
11.05.20 17:17 Путин заявил о двукратном росте безработицы в России В мире
11.05.20 17:15 Письмо с фронта дошло до потомков погибшего героя через 75 лет Общество
11.05.20 17:14 Торжественная церемония увольнения в запас прошла в воинской части в Могилеве Регионы
11.05.20 17:09 Беларусь в I квартале снизила экспорт товаров и услуг на 11,3% до $8,7 млрд Экономика
11.05.20 17:02 Неделя Scratch стартовала в Беларуси Технологии
11.05.20 17:01 В Кореличском районе расследуют покушение на пенсионерку Происшествия
11.05.20 16:55 Итоги онлайн-викторины для школьников "День Победы!" подвели в БГУ Общество
11.05.20 16:48 Житель Светлогорска нашел на участке гильзы от боеприпасов и останки людей Происшествия
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
11 мая 2020, 23:30

Тысячелетнюю гробницу нашли на юго-западе Китая

Фото Синьхуа
Фото Синьхуа

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские археологи нашли гробницу эпохи династии Сун /960-1279 гг./ в городе Дачжоу провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщило агентство Синьхуа.

Каменное сооружение обнаружили рабочие во время дорожно-строительных работ.

Предполагается, что гробница была разграблена, потому что погребальная камера была немного разрушена. В гробнице нашли несколько ниш, ниша задней стены была украшена горельефом с изображением цветов лотоса.

Также найдена изысканная резьба. Элементы лотоса отражают популярность и процветание буддизма в Дачжоу во время династии Сун.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
история Китай
Новости рубрики Калейдоскоп
Фото с сайта animalreader.ru Опустевший из-за карантина пляж в Индии стал роддомом для оливковых морских черепах
Фото Seat Исследователи выяснили, что собаки помогают аккуратнее водить машину
Фото yandex.kz Ну, собака, погоди! Храбрый кролик гоняется за псом - видео
Юлия Савичева. Фото из Instagram Хрупкая Юлия Савичева показала в Instagram, как нарушает диету - фанаты одобрили выбор
Фот Motor Пирс Броснан рассказал, как заставил Aston Martin подарить ему машину
Фото rufm.lv "Аня, вы ли это?" – подписчики впали в ступор от внешнего вида располневшей Семенович
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: трагедия белорусского народа времен ВОВ несоизмерима ни с какими трудностями современности
В Беларуси на 11 мая выздоровел и выписан 6 тыс. 531 пациент с COVID-19
Беларусь принимает все необходимые меры для безопасности АЭС - Минэнерго
"Минск Мир": время покупать! Отличный выбор столичных квартир в рассрочку без первого взноса!
Топ-новости
В Беларусь поступили 100 тыс. экспресс-тестов на антитела к СOVID-19
Загрузка ядерного топлива на первом блоке БелАЭС планируется в июле - Минэнерго
В Беларуси приняты семь новых строительных норм
Экспресс-тесты на антитела к СOVID-19 будут делаться при наличии медицинских показаний - Шевцов
Разные варианты добычи трудноизвлекаемой нефти осваивают в Беларуси
Нельзя пренебрегать мерами, помогающими не допустить распространения вируса - главврач больницы
На заключительном этапе олимпиады школьников будут соблюдены все санэпидтребования - Минобразования
Неустойчивая погода с ночными заморозками ожидается в Беларуси на этой неделе
Мингорисполком показал, как сейчас выглядят станции третьей линии метро
В Совете Республики продолжаются прямые телефонные линии
Студенты могут записаться на донацию крови онлайн
Письмо с фронта дошло до потомков погибшего героя через 75 лет
Белорусские спортсмены выиграли 5 медалей на международном онлайн-турнире по шашкам
Минюст пояснил, как получить справку в связи с переводом административных процедур в электронную форму
"Белавиа" отменяет рейсы в Палангу до октября
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.