Тысячи человек готовятся к штурму "Зоны 51" в США

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи людей выразили желание штурмом проникнуть на секретную военную базу армии США, которую называют "Зоной 51", передает Business Insider .

В пустыне американского штата Невада развернулся целый палаточный город, а блогеры ведут прямую трансляцию на YouTube , за которой следят десятки тысяч человек. Главная цель собравшихся - попасть на территорию военного объекта и узнать, есть ли там инопланетяне. Многие искатели НЛО уверены, что правительство США в "Зоне 51" держит пришельцев и технологии, которые попали на Землю из космоса.

Штурм "Зоны 51" запланировали еще летом. Молодой человек создал в Facebook мероприятие под названием "Штурм Зоны 51. Они не смогут остановить нас всех". Изначально это задумывалось как шутка, но спустя несколько дней идея стала вирусной и теперь свое желание поучаствовать в штурме американской военной базы выразили более 2 миллионов человек.

Тем временем армия США приведена в готовность. К объекту стягиваются полицейские, агенты ФБР и машины скорой помощи. Власти штата Невада "готовятся к худшему и рассчитывают на лучшее". Над территорией пустыни закрыто воздушное пространство, в том числе и для дронов. Пока неизвестно, как много людей предпримут попытку штурма.

К слову, ранее охрана базы задержала двух граждан Нидерландов, которые пытались попасть в "Зону 51", чтобы сделать снимок инопланетян. -0-