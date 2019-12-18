Тысячи маленьких ежей заполонили улицы Великобритании

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оголодавшие ежики наполнили улицы в Великобритании, сообщает BBC News.

Тысячи маленьких ежиков вышли на улицу из-за голода. Дело в том, что в стране было дождливое лето и британские ежи дали потомство осенью. Из-за нехватки еды животные не успели набрать вес, чтобы впасть в спячку и вышли к людям в поисках пропитания.

В сентябре местные жители стали приносить ежат в центр Шотландского общества защиты животных. В итоге их было так много, что клиника, которая здесь находится, оказалась переполнена.

Фото BBC

Сейчас там находится более ста особей, но еще больше продолжают бродить по улицам и лесам городов. Отмечается, что нехватка еды заставила ежей поменять свой распорядок дня. Теперь они выходят к людям даже днем, хотя обычно ведут ночной образ жизни.

Люди пытаются спасти каждого, но вес некоторых не превышает 200 грамм. Клиника призывает жителей жертвовать собачьи консервы без рыбы для оголодавших зверьков.-0-