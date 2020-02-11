Тысячи пар поженились на массовой свадьбе, игнорируя вспышку коронавируса

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи пар приняли участие в массовой свадебной церемонии в Республике Корея. Об этом сообщает BBC.

На свадьбе, организованной Федерацией семей за объединение и мир во всем мире, поженились около 6 тыс. человек из более чем 60 стран мира.

Церемония состоялась в Капхене недалеко от Сеула, даже несмотря на опасения, что это может привести к распространению коронавируса нового типа. Все участники мероприятия перед его началом прошли проверку на наличие симптомов коронавируса. На свадьбе раздали около 30 тыс. защитных масок, однако далеко не все присутствующие захотели ими воспользоваться.

В Республике Корея подтверждены по меньшей мере 28 случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. В стране отменили все массовые мероприятия, фестивали, выпускные вечера и K-pop-концерты, однако массовую свадьбу, подготовка к которой шла четыре года, все же решились провести.-0-

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