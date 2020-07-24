Тысячи пчел заполонили пляж в США - видео

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огромное число пчел атаковали отдыхающих на пляже в штате Нью-Джерси в США, об этом сообщает издание NJ.

Гигантский рой принялся кружить между лежаками и зонтами, пока люди разбегались в панике. Удивительно, но насекомые никак не проявляли агрессию к человеку. После непродолжительного полета, они приземлились на полотенце.

На место прибыли спасатели, которые отвели людей на безопасное расстояние, а один из туристов позвал знакомого пчеловода. Он собрал рой в коробку и теперь намерен переселить неожиданных гостей пляжа в пустующий улей на своей пасеке.

К слову, по мнению эксперта, необычное поведение пчел и их появление на пляже может быть связано с тем, что матка роя была где-то неподалеку. -0-