У берегов Австралии пароход превратился в остров

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. У берегов Австралии корпус парохода 1863 года зарос манговыми деревьями и превратился в остров, сообщат Sea News.

Пароход City of Adelaide построен в Шотландии и спущен на воду 22 декабря 1863 года. Он использовался для пассажирских перевозок и выполнял регулярные рейсы между Австралией и Гавайскими островами.

Но через несколько лет судно село на мель в заливе Кокл. Там оно находится до сих пор.

Во время Второй мировой войны остов парохода служил мишенью для бомбардировщиков ВВС Австралии.

Сейчас корпус судна зарос манговыми деревьями и с высоты выглядит как остров.-0-