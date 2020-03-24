У Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился ребенок

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как сообщает издание "СтарХит", чуть больше недели назад у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился малыш.

Пара не собиралась афишировать эту новость, но информация все же просочилась в прессу. Евгений Петросян не опроверг этот факт, но и подтверждать его тоже не стал. По его словам, он не хочет, чтобы данная тема становилась достоянием общественности.

Внимательные фанаты, часто посещающие Инстаграм Татьяны Брухуновой, сразу же отметили, что в последнее время не замечали в ее фигуре никаких изменений. В связи с этим они высказали предположение, что пара прибегла к услугам суррогатной матери.-0-