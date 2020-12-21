У коллекционера нашли один из самых ценных автомобилей, который пропал 50 лет назад

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 21 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:13 Пресс-конференция о развитии энергетической отрасли Беларуси пройдет сегодня в БЕЛТА Регионы
07:00 К 130-летию со дня рождения народного артиста Беларуси Николая Аладова (досье БЕЛТА) Культура
00:54 Землетрясение магнитудой 6.3 произошло в Японии В мире
00:08 Тысячи людей в Таиланде выстроились в очереди, чтобы пройти тест на COVID-19 В мире
20.12.20
20.12.20 23:32 В Италии отец убил двоих детей, а затем совершил самоубийство В мире
20.12.20 22:41 В Германии прошли акции протеста против коронавирусных ограничений В мире
20.12.20 22:02 "Зеленая зона" в Багдаде подверглась ракетному обстрелу В мире
20.12.20 21:41 Норвежские гандболистки восьмой раз стали чемпионками Европы Спорт
20.12.20 21:29 Мясников: некоторые страны локдаунами скрывают неспособность организовать медпомощь правильно Общество
20.12.20 21:03 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" уступили УНИКСу в Единой лиге ВТБ Спорт
20.12.20 20:48 Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки увеличилось на 795 тыс. В мире
20.12.20 20:18 Поддержка отстающих регионов будет базироваться на их потенциале - Чеботарь Экономика
20.12.20 20:17 Более 40 тыс. субъектов бизнеса получили поддержку по указу №143 Экономика
20.12.20 20:09 Минэкономики рассчитывает на показатель ВВП 99,2% к концу года Экономика
20.12.20 19:27 Гандболистки Хорватии завоевали бронзу чемпионата Европы в Дании Спорт
20.12.20 19:21 ФОТОФАКТ: В Раубичах прошла гонка Bison Trail Спорт
20.12.20 18:51 Жители Лондона массово выехали из города из-за ужесточения карантинных ограничений В мире
20.12.20 18:13 ГУВД: в Минске за участие в несанкционированных мероприятиях задержаны около 100 человек Происшествия
20.12.20 17:55 Меркель намерена добиваться закрытия границ ЕС для британцев В мире
20.12.20 17:51 Норвежка Ройселанн выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене Спорт
20.12.20 17:48 В Украине начали работать шесть 45-тонных самосвалов БЕЛАЗ Экономика
20.12.20 17:47 Белорусские самбисты выиграли семь медалей на этапе Кубка мира "Мемориал Харлампиева" Спорт
20.12.20 17:42 "Мотор" победил "Нант" в гандбольной Лиге чемпионов Спорт
20.12.20 17:37 В Чехии вакцинация от коронавируса начнется 27 декабря В мире
20.12.20 17:19 МТЗ отправил 240 тракторов в Витебскую область Экономика
20.12.20 17:14 Перспективы продвижения на украинский рынок техники МАЗ обсуждались в Киеве Экономика
20.12.20 17:06 В Могилеве наркоконтроль задержал пятерых юных закладчиков Происшествия
20.12.20 16:50 Мужская и женская сборные Беларуси по волейболу узнали соперников в золотой Евролиге Спорт
20.12.20 16:32 Концепция all inclusive на курортах Турции в 2021 году не изменится В мире
20.12.20 16:14 Франция прервет авиасообщение с Великобританией из-за новой мутации коронавируса В мире
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
21 декабря 2020, 05:05

У коллекционера нашли один из самых ценных автомобилей, который пропал 50 лет назад

Фото DailyMail
Фото DailyMail

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Машину, которая является одной из самых дорогих на планете, обнаружили в гараже коллекционера и выставят на торги в Лондоне. Об этом сообщает DailyMail.

Более 50 лет назад Bugatti Type 57S 1937-го года исчезла, а после выяснилось, что пол века она хранилась в гараже коллекционера и инженера Билла Тернбулла в Северном Стаффордшире, Англия.

Примечательно то, что ретроавтомобиль сохранился в идеальном состоянии. Кроме этого, владелец не ездил на авто с 1969 года. Bugatti считался утерянным более полувека, однако сейчас это добавляет ему цены, ведь экземпляр оснащен двигателем 3,3 литра, кожаным салоном и спортивным кузовом. В итоге машина стала самым быстрым дорожным автомобилем своего времени. Максимальная скорость транспорта составляет 185 километров в час.

В прошлом веке было выпущено лишь 42 экземпляра этой модели, а до наших дней в идеальном состоянии сохранились единицы. Предварительная стоимость лота оценивается в семь миллионов фунтов стерлингов (около $9,5 млн). -0-

Фото DailyMail

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
автомобиль аукцион Великобритания открытие торги
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Калейдоскоп
Фото Yandex Неожиданная находка, обнаруженная во время ремонта, рассорила огромное семейство
Скриншот из видео У берегов США запечатлели редчайшего кита с детенышем (Видео)
Надежда Бабкина. Фото из Instagram Надежду Бабкину раскритиковали в сети из-за несуразного снимка в лифте
Фото GlobalLookPress Парень преодолел море на гидроцикле ради встречи с любимой, но попал за решетку
Фото Newcastle Herald Сова устроила в Австралии ДТП и скрылась с места преступления
Юлия Проскурякова. Фото из социальных сетей Жена Игоря Николаева заметно похудела - теперь принимает комплименты от фанатов
Главное
"Интеграция - неизбежная необходимость" - Лукашенко озвучил приоритеты председательства Беларуси в СНГ
Минэкономики рассчитывает на показатель ВВП 99,2% к концу года
Репортаж: "Нас много и мы отстоим свою страну" - участники автопробегов побывали во Дворце Независимости
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1944 пациента с COVID-19, выписаны 2282
Топ-новости
Более 40 тыс. субъектов бизнеса получили поддержку по указу №143
ФОТОФАКТ: В Раубичах прошла гонка Bison Trail
МТЗ отправил 240 тракторов в Витебскую область
Мясников: некоторые страны локдаунами скрывают неспособность организовать медпомощь правильно
О прогрессе Беларуси в достижении Целей устойчивого развития - комментарий
Минюст определил порядок выездов нотариусов в агрогородки
В Украине начали работать шесть 45-тонных самосвалов БЕЛАЗ
Гродненские врачи оттачивают навыки респираторной поддержки пациентов с COVID-19
РЕПОРТАЖ: Партизанский Дед Мороз встретил первых посетителей в урочище Хованщина
Беларусь и турецкая провинция Кютахья договорились о проектах промышленной кооперации
ГПК создал на своем сайте ресурс для пересекающих границу в условиях COVID-19
Всебелорусское народное собрание станет эпохальным событием в истории государства - Довгало
Хоронеко и Заславский установили очередные мировые рекорды
ФОТОФАКТ: Вифлеемский огонь мира доставили в Воложин
Обучающие проекты и медприложения - молодежь Минской области представит свои "100 идей для Беларуси"
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.