У коллекционера нашли один из самых ценных автомобилей, который пропал 50 лет назад

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Машину, которая является одной из самых дорогих на планете, обнаружили в гараже коллекционера и выставят на торги в Лондоне. Об этом сообщает DailyMail.

Более 50 лет назад Bugatti Type 57S 1937-го года исчезла, а после выяснилось, что пол века она хранилась в гараже коллекционера и инженера Билла Тернбулла в Северном Стаффордшире, Англия.

Примечательно то, что ретроавтомобиль сохранился в идеальном состоянии. Кроме этого, владелец не ездил на авто с 1969 года. Bugatti считался утерянным более полувека, однако сейчас это добавляет ему цены, ведь экземпляр оснащен двигателем 3,3 литра, кожаным салоном и спортивным кузовом. В итоге машина стала самым быстрым дорожным автомобилем своего времени. Максимальная скорость транспорта составляет 185 километров в час.

В прошлом веке было выпущено лишь 42 экземпляра этой модели, а до наших дней в идеальном состоянии сохранились единицы. Предварительная стоимость лота оценивается в семь миллионов фунтов стерлингов (около $9,5 млн). -0-

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