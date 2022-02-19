У летучих мышей из Лаоса обнаружили три новых вида коронавируса, которые могут быть опасны для человека

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа биологов изучила популяцию летучих мышей в пещерах на севере Лаоса и обнаружила пять неизвестных патогенов коронавируса, три из которых могут быть потенциально опасными для человека.

В частности, три вида коронавируса BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236 оказались близкими родственниками SARS-CoV-2. Они способны проникать и поражать клетки человека, что может привести к появлению нового штамма вируса. Ключевая часть оболочки этих патогенов почти не отличалась по структуре от аналогичных белков возбудителя COVID-19.

Открытие, по словам ученых, доказывает, что вид коронавируса, который привел к пандемии, действительно может происходить из Китая или территорий, граничащих с ним. После распространения вируса специалисты начали проверять летучих мышей и других животных на наличие в их популяции опасных патогенов. Биологи пришли к выводу, что разные виды коронавируса, которые могут быть опасны для человека, выявлены у особей в России, США, Камбодже, Швейцарии и других странах. Дальнейшее изучение вирусов местных летучих мышей, как надеются ученые, позволит лучше узнать историю появления возбудителя COVID-19.-0-

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