У Лолиты в Дубае произошла неожиданная встреча

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Лолита поделилась новым снимком в Instagram и рассказал о необычной встрече.

Артистка совмещает отпуск и работу в Дубае. Во время отдыха она встретила звезду мирового уровня - Стивена Сигала. Совместным снимком певица поделилась в Instagram.

Лолита подписала пост, где впечатлилась актером. "Спросила и мне любезно разрешил сделать фото Стивен Сигал! У него потрясающая жена и сын! Так приятно видеть звезду мирового уровня, абсолютно лишенную снобизма и еще, прекрасным семьянином!", - написала артистка в Instagram.

Подписчики Лолиты оказались в восторге и оставили под записью более двух тысяч разнообразных комментариев, а совместное фото набрало 180 тысяч лайков. -0-