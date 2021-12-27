У меня есть вопрос: паук забрался на ногу министра здравоохранения Австралии прямо во время пресс-конференции (Видео)

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный забавный случай произошел с чиновницей из Австралии. Кадры публикует Reuters у себя в Twitter.

Инцидент произошел во время пресс-конференции министра здравоохранения австралийского штата Квинсленд Иветт Д'Атт. Чиновница отвечала на вопросы журналистов, когда к ней на ногу залез огромный паук. Женщина вскрикнула от удивления, однако продолжила выступление. При этом ей удалось даже пошутить, ведь она попросила участников пресс-конференции сообщить, когда паук окажется у нее на лице.

Необычный случай удивил многих людей, в том числе юзеров сети, которые не удержались от забавных комментариев. Пользователи посчитали, что паук просто хотел задать свой вопрос, касающийся системы здравоохранения в штате. Впрочем, видео приобрело популярность и быстро собрало огромное число просмотров.-0-