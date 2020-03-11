У подножия египетской скалы нашли тайник фараона

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские археологи, исследовавшие окрестности храма Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри в Египте нашли тайник, на котором прочитали имя фараона Тутмоса II, сообщает Nauka w Polsce.

Каменный сундук нашли среди валунов и строительных блоков у подножия скалы. На вид он напоминает обтесанный камень. Его длина - 40 см, высота – чуть меньше. Внутри лежали скелет гуся, гусиные яйца и яйцо ибиса. Все было завернуто в отдельные куски полотна. Поблизости ученые обнаружили еще один сверток с фаянсовой статуэткой.

По мнению экспертов, такая находка может указывать на то, что неподалеку находится гробница Тутмоса II. Известно, что он был супругом Хатшепсут – одной из немногих женщин, кто правил Египтом во времена фараонов. Тайник расположен рядом с храмом и руинами сооружения в честь Тутмоса III – сына и преемника Тутмоса II.

Вход в усыпальницу пока не нашли. Но археологи надеются найти гробницу фараона нетронутой.-0-