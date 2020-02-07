У Полины Гагариной в США случилась неожиданная встреча

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Полина Гагарина путешествует по США и уже несколько дней делится снимками и видами.

В этот раз с ней случилась неожиданная встреча. Полина Гагарина вместе с сыном насыщенно проводят время. В один из дней они отправились позавтракать и нашли сказочное место.

Полина Гагарина не смогла сдержать эмоций и рассказала поклонникам, как встретила легендарного Арнольда Шварценнеггера. "Иду мыть руки. На обратном пути я вижу сидящего около колонны до боли знакомого мужчину. Через секунду я готова была кричать от восторга - передо мной как ни в чем не бывало завтракает Арнольд Шварцнеггер!!!!" - написала Гагарина в подписи к посту.

После долгого ожидания, ей и сыну удалось сделать фото, чем артистка и поспешила поделиться в Instagram с подписчиками. К слову, многие были удивлены посту, а другие, напротив, принялись шутить: "Есть одна вещь, которая очень меня беспокоит... Зачем Терминатору еда?!" Разумеется, больше всего было восторженных комментариев.-0-