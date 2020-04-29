У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона родился сын

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Кэрри Симондс объявили о рождении сына, сообщает BBC.

"Премьер-министр и госпожа Симондс рады сообщить о рождении здорового мальчика в лондонской больнице сегодня утром", - сообщил пресс-секретарь британского премьер-министра, уточнив, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

55-летний Борис Джонсон и 32-летняя Кэрри Симондс в марте объявили, что ожидают рождения ребенка в начале лета, а также сообщили, что обручились в конце 2019 года.

Премьер-министр Великобритании 27 апреля вернулся на работу после излечения от COVID-19. Также сообщалось, что симптомы коронавируса нового типа наблюдались у Кэрри Симондс.-0-