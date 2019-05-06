У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская герцогиня Сассекская Меган Маркл родила сегодня мальчика. Об этом в эфире телеканала Sky News сообщил ее супруг принц Гарри.

По словам принца, он все еще думает с супругой над тем, каким именем они назовут малыша. Одновременно было распространено официальное сообщение Букингемского дворца.

Ребенок будет седьмым в очереди наследования британского трона после принца Уэльского Чарльза, своего дяди принца Уильяма и его детей: Джорджа, Шарлотты и Луи, а также после своего отца, принца Гарри.-0-