У вас кот сломался! Забавная трапеза пушистика попала на видео

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США записала забавный ролик с участием своего кота. Кадры она разместила на YouTube.

Женщина смогла запечатлеть, как семимесячный кот впервые обедает отдельно, однако во время трапезы что-то пошло не так. Вместо того, чтобы как все коты кушать корм сразу ртом, пушистик берет его в лапу и только потом пробует еду на вкус.

Так продолжается до тех пор, пока не заканчивается лакомство. Пользователи сети с юмором отнеслись к видео, однако многие отметили, что, по всей видимости, у женщины кот сломался. -0-