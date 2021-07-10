У вас пес ломался: забавное поведение собаки повеселило юзеров сети (Видео)

Скриншот из видео
10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяин большого песика недавно отдыхал дома, когда заметил странное поведение питомца. Видео парень разместил на YouTube.
Мужчина мирно смотрел телевизор, когда в центр комнаты вышел его пес. Собака ходила из угла в угол, а после начало творить вообще что-то странное. Питомец уткнулся головой в ковер, а потом начал активно двигать лапами.
Этот момент повеселил юзеров сети, которые в комментариях сразу предположили, что у человека "пес сломался". Впрочем, нашлось и более рациональное объяснение – питомец таким способом хотел почесать нос. -0-