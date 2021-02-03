У вас пес сломался! Забавный питомец развеселил тысячи юзеров сети (Видео)

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на просторах YouTube появился ролик, который привлек внимание людей и изрядно повеселил юзеров.

В кадре запечатлена собака по кличке Лулу, а само видео снимает ее хозяйка. Женщина взяла в руку поводок и отправилась с песиком на прогулку, но уже после выхода из жилища что-то пошло не так.

Своенравный питомец отказался передвигаться самостоятельно и предпочел прокатиться на спине по мягкому ковру. Сама хозяйка в подписи пояснила, что у нее очень придирчивый пес и он отказывался идти на улицу, пока его не погладят и помнут.

Впрочем, кадры пришлись по вкусу пользователям, которые посмотрели их несколько десятков тысяч раз. Не обошлось и без комментариев, самым популярным из которых оказался: "Девушка, у вас пес сломался!"