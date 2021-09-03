У всех испуг: женщина наступила на змею и не сразу это почувствовала (Видео)

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любопытные и впечатляющие кадры удалось запечатлеть камерам видеонаблюдения в Таиланде. Видео разместили на YouTube.

Во двор дома заползла змея, которая, по всей видимости, шла на свет. Рептилия решила пробраться прямо рядом с порогом дома, однако выбрала неудачное время, ведь в этот момент во двор решила выйти хозяйка дома.

Девушка спокойно шла по своим делам и даже наступила на змею, не сразу заметив это. Уже через несколько секунд до нее дошло, что что-то не так. Она обернулась и закричала от испуга, заметив змею. Животное, в свою очередь, тоже сильно испугалось ноги жительницы Таиланда и поспешило уползти подальше. У всех героев ролика произошел испуг, что изрядно повеселило пользователей сети. -0-