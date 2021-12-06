Уборка с огоньком: казус с пылесосом впечатлил сеть (Видео)

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад мужчина из Великобритании загрузил на YouTube впечатляющие кадры, которые понравились многим юзерам.

Парень проводил уборку у себя дома, когда решил воспользоваться пылесосом. Мужчина начал собирать пыль, но в какой-то момент устройство подало странный звук, а после началось самое интересное.

Британец сначала перепугался и выключил пылесос, но после приступил вновь к очистке дома от пыли. Проблема заключалась в том, что из устройства вырывались языки пламени. Получилась своеобразная уборка с огоньком. Благо, мужчина все записал на видео и отправил в сеть, где ролик посмотрели огромное число раз. -0-