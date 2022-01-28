Уборка снега на трассе в США едва не привела к трагедии (Видео)

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из США недавно разместил на YouTube интересные кадры, которые ему удалось сделать во время рейса.

Водитель двигался по трассе на своем грузовике. В какой-то момент на противоположной стороне шоссе появилась снегоуборочная техника, за рулем которой, по всей видимости, находился лихач. Водитель специального транспорта "притопил", что привело к тому, что из-под транспорта на встречку начал лететь грязный снег.

Такого развития событий не ожидал один из водителей легкового автомобиля. От неожиданности он потерял управление, а после съехал с дороги. К счастью, никто не пострадал, однако до трагедии было недалеко.-0-

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