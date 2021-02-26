Уборщица случайно стала моделью модного бренда

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Лондона по имени Клара Луиза кардинально изменила свою жизнь, а все благодаря случаю. Об этом пишет издание Metro.

24-летняя девушка работала уборщицей. В 2019 году она спокойно шла в спортзал, когда ее заметил директор модельного агентства FOMO Models Роб Уилсон. Внешность жительницы Лондона привлекла внимание мужчины и он задал ей несколько вопросов, а после пригласил на кастинг.

Случай изменил жизнь девушки, ведь она смогла принять участие в модной фотосессии, после которой ее заметили. Вскоре после этого Луиза подписала контракт на участие в рекламном видеоролике бренда Gucci. Клара продолжает развивать свою карьеру в этом направлении и все также мечтает стать учителем. -0-

Клара Луиза. Фото Metro