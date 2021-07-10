Уборщице пришлось сутки избавляться от мусора в доме молодого парня - фото до и после!

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разговоры о том, что молодые люди могут быть неряшливы – ходят всегда, однако парень из Великобритании вышел совершенно на новый уровень существования. Внимание на историю обратило издание Daily Mail.

Девушка по имени Керри Миллс из Британии создала свое клининговое агентство. Недавно ей поступил заказ от родителей молодого человека, которые решили продать дом, где он живет. Соответственно, сначала было решено провести уборку.

Уборщица прибыла на место и была, мягко говоря, шокирована от того, что увидела. Парень, всего лишь, два года не выносил мусор из жилища, из-за чего огромны коттедж превратился в настоящую помойку. В комнатах лежал полутораметровый слой отходов, а в помещении стоял характерный запах.

Как можно было довести дом до такого состояние – это для Керри осталось неизвестно, однако она выполнила свою работу. За три дня коттедж преобразился полностью, а в сумме на уборку девушка потратила около 24 часов. В конечном итоге, уборщица справилась и поделилась историей с фото в Facebook, где пользователи просто сошли с ума от увиденного, став бурно обсуждать такую жизнь. -0-

Фото Daily Mail