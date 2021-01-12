Участник группы Queen выпустил духи с запахом барсука

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гитарист знаменитой британской рок-группы Queen Брайан Мэй решил попробовать себя в бизнесе и выпустил на рынок совсем необычный продукт. Об этом пишет издание Billboard.

Участник легендарного коллектива назвал новый парфюм Save Me в честь хита группы. Впрочем, не только название привлекает внимание, ведь духи имеют запах сандала и барсука. Сам артист отмечает, что это животное близко его сердцу, а сам аромат позволит узнать запах глубинки в Великобритании.

Флакон с автографом гитариста группы Queen обойдется покупателю в несколько сотен фунтов, а все вырученные средства пойдут на защиту дикой природы. К слову, Брайан Мэй в 2020 году был признан величайшим гитаристом все времен. -0-