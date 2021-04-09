Участница музыкального шоу в США не выдержала напряжения и упала в обморок (Видео)

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно телезрители из США смогли в эфире наблюдать поистине одну из самых напряженных картин. Об этом пишет CNN.

В эфире телеканала шло популярное американское музыкальное шоу. На сцене оказался дуэт, который исполнил песню Tell Him Барбры Стрейзанд и Селин Дион. Выступление прошло успешно и настало время для заключения жюри. Здесь и началось самое впечатляющее.

Один из судей начал высказывать свои эмоции от выступления. "Ты добралась до финала. Но проблема в том, что ты...", - после этого одна из конкурсанток не выдержала напряжения и без чувств упала в обморок прямо на сцене. Этот момент попал в объективы камер. Позже девушку доставили в больницу, где медики выяснили, что у нее было сильное обезвоживание, что и стало причиной обморока. С ней все хорошо, а вот видео набирает просмотры. -0-