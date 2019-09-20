Ученые 19 стран организовали климатическую экспедицию

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 600 ученых из 19 стран отправляются в крупнейшую климатическую экспедицию в Арктику, сообщает "МИР 24" .

В Арктику ученые отправятся на немецком ледоколе "Поларштерн",оснащенном необходимым оборудованием. Сопровождать его будет российское судно "Академик Федоров".

Ледокол стартует из Норвегии и повторит маршрут путешественника XIX века Фритьофа Нансена.

Экспедиция продлится год. За это время исследователи проведут десятки биогеохимических измерений и экспериментов. Арктику выбрали не случайно – сейчас о климатической системе этого региона почти ничего неизвестно.-0-