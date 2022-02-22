Ученые из Канады научились менять группу крови человека

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из Торонтского университета разработали способ, который позволяет менять группу крови пациентов при пересадке органов. Статью разместили в научном журнале Science Translational Medicine.

Медики постоянно сталкиваются с проблемой, когда для переливания или пересадки органов необходимы только совместимые группы крови. Доноры с первой группой являются универсальными, так как в такой крови отсутствуют агглютиногены (белки А и В), что позволяет использовать ее для всех пациентов.

Специалисты из Канады научились менять кровь пересаживаемых органов на первую группу. Для этого ученые очищают специфические антигены с помощью ферментов. Первые результаты эксперимента, которые исследователи провели на тканях аорты, показали, что им удалось с помощью этого способа уничтожить белки А в восьми образцах. Это означает, что все образцы избавили от всех агглютиногенов, сделав их универсальными для пересадки. После этого специалисты провели тесты, которые показали хорошую приживаемость тканей после использования данного способа.-0-

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