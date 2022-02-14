Ученые из России создали детектор коронавируса

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14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты из ЦНИИ эпидемиологи Роспотребнадзора создали устройство, которое может значительно упростить диагностку COVID-19 даже на ранних стадиях. Об этом пишет РИА Новости. В частности, ученым удалось разработать детектор коронавируса - аппарат, который может определить коронавирус у пациента даже при минимальной концентрации данного вируса в организме. По мнению специалистов, технология поможет диагностировать COVID-19 на самых ранних стадиях заболевания. Принцип работы детектора коронавируса основан на применении новых средств - молекул направляющих РНК, которые могут быть использованы в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для сверхчувствительного выявления РНК вируса. В перспективе, проводить тест на коронавирус можно будет прямо у постели больного, а создание не потребует больших затрат.-0- ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ Сомнологи предупреждают о проблемах со сном у переболевших ковид Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!