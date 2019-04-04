Ученые: кофе повышает риск заболевания раком легких

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские ученые обнаружили, что кофе может спровоцировать рак легких. Информация об этом появилась на портале Livescience со ссылкой на доклад Американской ассоциации исследователей рака.

Как утверждают специалисты, результаты их исследования показали, что у некурящих людей, которые выпивали в день две или более чашек кофе, риск развития онкозаболеваний органов дыхания повышался до 41%.

При этом ученые отмечают, что прямой связи между кофе и заболеванием не установлено. Выводы были сделаны лишь на основе наблюдений. Они уже установили, что на развитие рака не влияет кофеин. Влияние кофе без этого вещества на легкие было идентичным.

Сейчас все силы исследователей направлены на то, чтобы установить связь между развитием болезни и способом обжаривания кофейных зерен.

Также во время этого эксперимента учеными было установлено, что кофе снижает риск развития рака молочной железы у женщин.-0-