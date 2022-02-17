Ученые: микробы в кишечники человека могут повлиять на его личность

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа исследователей из университета Кларксона изучила бактерии в кишечнике человека и пришла к интересному заключению. Результат опубликовали в журнале Nutrients.
Исследователи установили, что кишечный микробиом влияет на личность человека, а различные виды бактерий, живущие в кишечнике, могут быть связаны с разными чертами личности. Результаты подтверждают предварительные данные о том, что умственная энергия/умственная усталость и физическая энергия/ физическая усталость - это четыре разных биологических настроения, но они могут частично совпадать. Например, вы можете быть одновременно и физически уставшим, и физически энергичным.
В исследовании была небольшая выборка молодых людей, которые физически активны. Ученые намереваются продолжить изучение на большей группе людей, что позволит получить более точные данные.-0-
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