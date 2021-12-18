Ученые нашли бактерии, которые способны поедать пластик

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа биологов из Технологического университета Чалмерса в Швеции обнаружила микроорганизмы, которые способны решить проблему загрязнения планеты. Об этом сообщает Microbial Ecology.

Исследователям удалось открыть вид бактерий, которые способны разлагать пластик на суше и под водой. Ученые считают, что эти организмы способны эволюционировать и почти универсальны. В частности, они подстраиваются под определенный вид мусора и могут перерабатывать самые разные варианты пластика. Ученые также заметили, что у бактерий есть реакция на степень загрязнения пластиком.

В ходе исследований ученые из Швеции изучили более 200 миллионов разных видов бактерий. 300 тысяч микроорганизмов оказались способны разлагать около десяти видов пластика. Для более точных результатов исследователи проведут дополнительные эксперименты, однако достигнутый на сегодняшний день результат работы уже воодушевляет многих людей в мире.-0-