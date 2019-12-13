Ученые нашли самый древний наскальный рисунок

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа исследователей из австралийского Университета Гриффитса сделали открытие в Индонезии, об этом сообщает издание Science Alert.
Археологи обнаружили в одной из пещер, которая находится на острове Сулавеси, наскальные рисунки возрастом более 44 тысяч лет.
На стенах пещеры изображена охота, люди и животные. Кроме этого, исследователи заметили на древних картинах и вымышленных существ, что может свидетельствовать о том, что древнее произведение искусства могло носить религиозный характер.
Их возраст более 44 тысяч лет, что делает рисунки самыми древними на планете. До этого считалось, что самые старые изображения находятся на стенах в пещере Шове на юге Франции: там наскальная живопись была выполнена более 32 тысячи лет назад. -0-