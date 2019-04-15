Ученые нашли способ бросить курить

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вероятность того, что человек сможет бросить курить возрастает в шесть раз, если он избавляется от этой вредной привычки вместе с единомышленником. К такому выводу пришли английские ученые из Имперского колледжа в Лондоне. Результаты своих исследований на эту тему они разместили на сайте Европейского сообщества кардиологов.

По мнению исследователей, когда человек пытается бросить курить у него возникает чувство одиночества, которое усиливается за счет отсутствия в организме никотина. Лучшим выходом в подобной ситуации для человека, который действительно решился отказаться от этой привычки, будет напарник, который также пытается бросить курить.

Люди чувствуют себя обделенными, когда пропускают перекуры на работе или избегают общественных мероприятий. Об этом рассказала автор исследования Магда Ламприду.

В эксперименте приняли участие 222 курильщика, которые имели высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний или перенесли сердечный приступ. Среди них было 99 человек, партнеры которых также страдали от никотиновой зависимости. На завершающем этапе исследования 40 человек уже начали отказываться от сигарет, а 83 человека смогли распрощаться с этой вредной привычкой. Когда эксперимент завершился, ученые подсчитали, что полностью отказаться от сигарет смогли 64% курильщиков.-0-