Ученые нашли уникальную мумию беременной женщины

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда археологов из Польши нашла первую в мире мумию беременной женщины. Тело, ныне находящееся в Национальном музее Варшавы, некогда было вывезено из Египта, сообщает "МИР 24".

Изначально мумия считалась мужской. Ученые полагали, что это священник Хор-Джехути: такое имя было начертано на гробе, где лежали останки.

В 2016 году удалось установить ее истинный пол. Новое исследование при помощи рентгена и томографии выявило еще более неожиданную вещь: женщина скончалась, будучи беременной. Ученые рассказали, что внимательно изучили снимки и заметили в районе живота мумии очертания крошечной ноги. Размер плода соответствовал 26-28 неделям беременности.

"По неизвестным причинам плод не был извлечен из брюшной полости умершей во время мумификации. Вот почему эта мумия действительно особенная", - рассказал Войцех Эйсмонд из Института средиземноморских и восточных культур Польской академии наук.

По словам археологов, эта мумия единственная в своем роде. На рентгеновских снимках они также смогли разглядеть длинные вьющиеся волосы, ниспадающие на плечи и грудь женщины.

Известно, что эта женщина жила в первом веке до нашей эры, а во время смерти ей было 25-30 лет. Ее мумию нашли в Фивах в 1800-х годах. Вероятно, она относилась к элите общества - тело было тщательно мумифицировано, завернуто в ткани и снабжено богатым набором амулетов.

Причина смерти женщины пока не установлена. Но на тканях сохранились следы ее крови. Ученые намерены их проанализировать - в них могли сохраниться вещества, указывающие на определенные заболевания.-0-