Ученые нашли в океане внеземные вещества

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа исследователей сделала неожиданное открытие и обнаружила в образцах океанической коры внеземные вещества. Об этом говорится в статье журнала Science.

В частности, ученым удалось обнаружить изотопы плутония и железа, которые не образуются в земных условиях. Исследователи считают, что эти внеземные вещества могли попасть на Землю после взрыва сверхновых или слияния нейтронных звезд. После этих явлений потоки веществ, выброшенных в космос, осели на поверхность древней планеты.

Кроме этого, ученые не исключают вероятности того, что изотопы плутония и железа оказались на Земле в результате другого более впечатляющего события. Например, взрыва нейтронной звезды. -0-