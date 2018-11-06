Ученые назвали идеальное время для того, чтобы бросить курить

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики рекомендуют бросать курить не позже, чем в 40-45 лет. Об этом рассказали ученые, выступавшие на встрече Американской ассоциации сердца в Далласе.

Считается, что сердечно-сосудистая система приходит в порядок лишь через 15 лет после отказа от табака, это был основной критерий исследования для выбора оптимального возраста для отказа от сигарет.

Сам эксперимент провела Мередит Данкан из Университета Вандербильта в Нэшвилле и ее коллеги. В исследовании участвовали почти девять тысяч человек, чей возраст на момент начала наблюдений составлял всего 27 лет. Все добровольцы не старадали заболеваниями, связанными с воздействием никотина на организм и были в хорошей физической и психологической форме.

Наблюдения проводились на протяжении 16 лет. При этом молодость и крепкое здоровье не были гарантией защиты от последствий курения. Например, около 70% инфарктов и инсультов произошло среди бывших и текущих курильщиков, употреблявших примерно пачку сигарет в день на протяжении 20 лет. Чем больше курили участники наблюдений, тем чаще у них развивались проблемы с работой легких и сердечно-сосудистой системы.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что уже через пять лет после того, как вы бросите курить, ваше здоровье заметно улучшится. Риск заполучить инфаркт, инсульт и другие проблемы с сердцем упадут примерно на 38%.

При этом курение и связанные с ним болезни - одна из главных причин преждевременной смерти сегодня. Согласно статистике, каждый год в мире табак и пассивное курение приводят к смерти примерно шести миллионов человек.-0-