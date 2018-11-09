Ученые назвали самую эффективную диету

9 ноября, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Ученые из Испании провели эксперимент и выяснили, что средиземноморская диета с низким содержанием калорий помогает похудеть. Эту информацию сообщает сайт medicalxpress.com.

Такая диета уменьшает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

В эксперименте участвовали около шестисот пациентов в возрасте от пятидесяти пяти до семидесяти пяти лет. Все они страдали от ожирения. Спустя год благодаря диете почти сорок процентов участников потеряли около пяти процентов исходной массы тела. Исследователи также отметили, что положительные результаты сохранялись с течением времени.

Средиземноморская диета предусматривает преобладание в рационе растительной пищи: овощей, фруктов, орехов, бобовых. Диета не привествует красное мясо. Лучше употреблять нежирное мясо и рыбу. Соль стоит заменять травами и специями.-0-