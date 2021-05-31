Ученые обнаружили морское существо, способное к полной регенерации тела

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Тель-Авивского университета в Израиле обнаружили морское существо, способное к полной регенерации собственного тела. Это асцидии Polycarpa Mytiligera, сообщает "МИР 24" со ссылкой на журнал Frontiers in Cell and Developmental Biology.

Некоторые амфибии, рыбы и другие морские виды могут заново отрастить отсутствующие конечности или поврежденные органы, даже такие, как мозг и сердце. Но Polycarpa Мytiligera превзошли их всех - они выжили после того, как их рассекли натрое, и восстановили утраченные части тела.

Асцидии - относительно простые организмы. Внутри их тел расположен специальный орган, который фильтрует частицы пищи из воды. Частицы пищи остаются в организме, а чистая вода вымывается. Эти существа считаются самыми близкими к человеку из беспозвоночных с эволюционной точки зрения.

Оказалось, что Polycarpa Мytiligera размножаются половым путем, но при этом способны к регенерации. Ученые в рамках эксперимента разрезали взрослых асцидий на три части, оставив фрагменты тел без нервного центра, сердца и части пищеварительной системы. Каждый фрагмент пережил вскрытие и все они регенерировали органы.

Исследование может помочь ученым лучше понять, как работает регенерация и как она может быть применена к человеческим телам. Ранее стало известно, что морские слизни способны отрастить себе новое тело, оставшись без головы. На это им требуется около трех недель.-0-