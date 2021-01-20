Ученые обнаружили руины предполагаемого тронного зала первого объединителя Китая

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи обнаружили в провинции Шэньси на северо-западе КНР древние руины, которые могли быть тронным залом первого объединителя Китая - императора Цинь Шихуанди (259-210 годы до н. э.). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал "Чжунго синьвэньван".

Ученые обследовали развалины одного из дворцовых зданий на территории города Сяньян, где более 2 тыс. лет назад находилась столица империи Цинь (221-206 годы до н. э.). Анализ показал, что там правитель мог принимать подданных и рассматривать государственные дела.

Согласно подсчетам, площадь тронного зала составляла около 1 тыс. кв.м. "Судя по находкам, это было одно из ключевых мест дворцового комплекса", - подчеркнула сотрудник кафедры археологии Педагогического университета провинции Шэньси Чжан Ин.

По словам исследователей, в ходе раскопок они наткнулись на изделия из кости, предметы из металла и камня, а также нашли древние монеты. Поблизости от предполагаемого тронного зала находился склад и колодец. Строение имело доступ к центральной системе водоснабжения протяженностью 9 км, которая проходила под землей. Площадь раскопок в административной части резиденции превышает 15 тыс. кв.м.-0-