Ученые обнаружили в Индийском океане новый тип штормов

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа исследователей из Университета Майами изучила атмосферные массы в Индийском океане и пришла к выводу, что обнаружила новый тип штормов. Об этом сообщили на конференции Американского геофизического общества.

Ученые назвали новое явление атмосферными озерами. По словам исследователей, подобное явление образуется несколько раз в год над западной частью Индийского океана, а затем движется в сторону Африки. Атмосферные озера перенасыщены водяными парами и имеют низкое давление, что позволяет им оторваться от основной воздушной массы и отправиться в самостоятельное путешествие.

Ученые отмечают, что атмосферные озера могут существовать около недели. Они приносят с собой на побережье Африки сильные ливни. Кроме того, это атмосферное явление отличается от других еще и тем, что является отдельной дрейфующей массой влаги.

Метеорологами было обнаружено за пять лет 17 подобных атмосферных озер, которые образовались в пределах 10 градусов широты от экватора и существовали более шести дней. Вероятно, эти массы образуются и в других регионах Земли, где они превращаются в тропические циклоны. Специалисты продолжают исследование, чтобы определить механизм, который помогает атмосферным озерам отделяться от обычных влажных воздушных масс.-0-