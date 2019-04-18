Ученые обнаружили в космосе самую древнюю молекулу

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые обнаружили в космосе самую первую молекулу из когда-либо сформировавшихся во Вселенной. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на NASA.

Речь идет о молекулярном ионе гидрида гелия (HeH+). Соединение было найдено с помощью Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, SOFIA) в планетарной туманности NGC 7027, расположенной в 3 тыс. световых лет от Земли.

По мнению ученых, молекула образовалась примерно через 100 тыс. лет после Большого взрыва в результате соединения гелия с ионом водорода. В 1925 году HeH+ создали в лабораторных условиях, но в космическом пространстве ее обнаружить не удавалось. В 1970-х годах исследователи пришли к выводу, что среда в туманности NGC 7027 подходящая для формирования молекулы, однако технические возможности долгое время не позволяли ее найти.

Как отметило NASA, более 13 млрд лет назад во Вселенной существовало лишь несколько типов атомов - в основном гелий и водород. Формирование молекулярной связи стало возможным после того, как Вселенная начала остывать после Большого взрыва.-0-