Ученые обнаружили в кусочке янтаря череп динозавра

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В кусочке янтаря из Мьянмы ученые обнаружили череп и части тела самого маленького из всех ранее существовавших динозавров - Oculudentavis khaungraae, сообщает местное информагентство Mizzima News.

По предположениям ученых, находке около 99 млн лет. Останки животного сохранились почти в идеальном состоянии. Длина черепа всего 7,1 мм. Его размер даже меньше, чем у самой маленькой птицы колибри. Ученые назвали уникальную находку Teenie Weenie.

Исследователи считают, что Teenie охотился на насекомых. В этом ему помогали острые зубы и большие глаза.

Вместе с тем ученые не сошлись во мнении, динозавром является Teenie или птицей. "Череп такой формы, какая встречается и у птиц, и у некоторых динозавров", - отмечает палеонтолог из Академии наук Китая Джингмай О'Коннор.-0-