Ученые обнаружили в мозге умерших людей гены-зомби

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Университета Иллинойса в Чикаго, исследуя человеческую мозговую ткань, обнаружили необычное явление. Считается, что после смерти все биологические процессы в организме останавливаются. Но, как показали наблюдения, некоторые гены оживают и провоцируют бурный рост клеток, сообщает "МИР24" со ссылкой на Scientific Reports.

Ученые собрали образцы мозговой ткани, изъятые во время хирургических операций, и на некоторое время оставили в состоянии покоя. Это имитировало посмертный интервал и смерть. Через некоторое время они проанализировали экспрессию генов, и оказалось, что в некоторых клетках после смерти она даже возрастает. Эти "гены-зомби" были специфичны для одного типа клеток - глиальных, или воспалительных. В течение многих часов после смерти они увеличивались и прорастали длинными, похожими на щупальца, отростками. Активность достигла пика примерно через 12 часов после "смерти".

Ученые пояснили, что у этого факта есть объяснение. Функция глиальных клеток состоит в том, чтобы провести "очистку" после травм мозга, например кислородного голодания или инсульта.

"Большинство исследований предполагают, что все в мозге останавливается, когда сердце перестает биться, но это не так. Наши результаты будут необходимы для интерпретации исследований тканей человеческого мозга. Мы просто до сих пор не определили количественно эти изменения", - подчеркнули авторы научной работы.

Ученые часто исследуют посмертные образцы мозговых тканей, чтобы найти методы лечения и потенциальные лекарства от таких расстройств, как аутизм, шизофрения и болезнь Альцгеймера. Но до последнего времени они не учитывали посмертную экспрессию генов, а значит, полученные ими результаты могли быть некорректными.-0-