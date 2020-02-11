11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые открыли новый вид динозавров, обитавших около 80 млн лет назад на территории современной Канады, сообщает британская газета The Guardian.

Новый вид динозавров ученые назвали Thanatotheristes Degrootorum, что в переводе с греческого означает "жнец смерти".

"Мы дали ему имя, которое показывает, что этот тиранозавр был единственным известным крупным хищником своего времени в Канаде, жнецом смерти. Сокращенно его имя звучит Танатос", - говорит доцент кафедры палеобиологии динозавров канадского Университета Калгари Дарла Зеленицки.

Исследователи считают, что новый вид тесно связан с представителями семейства Tyrannosaurus Rex (T-Rex), обитавшими на равнинах Северной Америки. Но, если о последних известно, что они жили около 66 млн лет назад, то Thanatotheristes Degrootorum еще древнее. Ученые считают, что они появились как минимум 79 млн лет назад.

Образец Танатоса обнаружен аспирантом канадского университета Джаредом Ворисом. Исследовав его, ученые выяснили, что у Танатоса была более длинная морда, чем у тиранозавров, которые жили на юге Соединенных Штатов.

До этого времени самым известным из всех видов динозавров считался T-Rex, о котором даже снят фильм Стивена Спилберга "Парк юрского периода".-0-