Ученые открыли новый вид растения эпохи динозавров

16 июля, Нанкин/ БЕЛТА-Синьхуа/. Китайские и американские исследователи нашли новый вид растения, которое появилось на нашей планете как минимум в юрский период.

Серебристый аментотаксус - вид хвойных растений, который сегодня широко распространен в Китае. Новое открытие сделали ученые после анализа окаменелостей этого вида растений, найденных в геологических слоях возрастом 160 млн лет на территории города Чифэн автономного района Внутренняя Монголия.

В находках сохранились ветки, листья, зародыш и семя растения, которые почти ничем не отличаются от современного серебристого аментотаксуса. Результаты морфологического анализа показали, что это растение времен динозавров принадлежит к современному роду аментотаксус.

По словам ученых, подобные находки имеют большое значение для изучения истории развития многих групп вымерших и ныне живущих организмов.-0-