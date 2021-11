Ученые: первые континенты появились на 700 млн лет раньше, чем считалось

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из австралийского Университета Монаша установили возраст первых континентов Земли. Для этого они изучили горные породы из восточной Индии, сообщает "МИР24" со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.

Пробы для анализа брали из отложений в индийском округе Сингхбхуме, недалеко от Калькутты. Ученые извлекли из пород крошечные кристаллы минерала циркона. Измерив относительное количество высвобождаемых элементов, команда смогла оценить возраст отложений. Результаты исследований показали, что первые континенты возникли 3,3-3,2 млрд лет назад.

Согласно гипотезе ученых, процесс формирования континентов не был связан с тектонической активностью. Они поднялись из глобального океана, покрывавшего всю Землю, после 300-400 млн лет непрерывной вулканической активности.

Так, кратон (древняя платформа) Сингхбхум мог возникнуть из нагромождений лавы. Постепенно его кора достигла 50 км и стала такой массивной, что всплыла на поверхность воды. Следы таких же кратонов нашли в Южной Африке и Западной Австралии.

Появление суши запустило ряд процессов, которые в конечном итоге сделали планету гораздо более благоприятной для жизни. Кратоны повергались выветриванию, и питательные вещества с их поверхности попадали в океан. Так воды насыщались фосфором и другими питательными веществами.

На первых континентах возникали небольшие водоемы, теплые и более пригодные для развития жизни, чем глубокий океан. Жившие там микроорганизмы выбрасывали в воздух кислород.

Возникновение суши также должно было привести к снижению уровня углекислого газа в атмосфере и, как следствие, охлаждению климата. На определенных широтах могли возникнуть ледники.

"Это был первый шаг к тому, чтобы сделать землю более пригодной для жизни", - отметили авторы научной работы.-0-