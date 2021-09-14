Ученые планируют возродить шерстистого мамонта с помощью новых технологий

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания Colossal, сотрудничающая с генетиками из Гарвардского университета, объявила о планах по возрождению шерстистого мамонта, сообщает "МИР24" со ссылкой на Agence France-Presse.

Разработанная ими технология может помочь восстановить и другие виды животных, оказавшиеся на грани полного исчезновения. Специалисты отметили, что возвращение вымерших видов способно оздоровить экосистемы Земли и, следовательно, замедлить глобальное потепление.

Последние шерстистые мамонты вымерли около 4 тыс. лет назад. Некогда они бродили по обширным территориям Арктики. Но постепенно их численность снижалась. Последняя популяция, выжившая на острове Врангеля, уже мало напоминала своих величественных предков - мамонты уменьшились в размерах и страдали от многочисленных заболеваний, связанных с близкородственным скрещиванием.

В течение десятилетий ученые исследовали останки мамонтов в попытках секвенировать их ДНК. Авторы новой разработки планируют вставить последовательности ДНК шерстистых мамонтов в геном азиатских слонов, чтобы создать первый в своем роде гибрид.

Предыдущие исследования показали, что ДНК этих видов совпадает на 99,6%. Соучредитель компании Colossal Джордж Черч, известный генетик и профессор Гарвардской медицинской школы, планирует применить в своих экспериментах новые методы.

Эксперты отмечают, что шерстистые мамонты, которые при жизни совершали длительные миграции, могли бы оказать влияние на восстановление арктического региона. Жизнедеятельность этих животных была бы полезна для регенерации арктических лугов и других экосистем.-0-