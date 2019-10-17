Ученые показали разумную "слизь" в зоопарке Парижа

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Франции широкой публике представили интригующее одноклеточное существо, которое отнесли к группе слизевиков, сообщает Reuters .

По внешним призракам "слизь" напоминает гриб, однако имеет повадки животных. Кроме этого, у нее нет органов пищеварительной системы, но она способна употреблять и переваривать еду.

Существо назвали blob - слизь, как в одноименном фильме ужасов 1958 года. Отмечается, что у исследователей нет предположения, что это именно такое, однако они отмечают невероятные свойства организма.

Во-первых, "слизь" может передвигаться со скорость четыре сантиметра в час и самостоятельно выбирается из лабиринта. Во-вторых, она способна самоисцеляться: если "слизь" разрезать, то организм восстановится через несколько минут.

Еще ученые выяснили, что два подобных организма могут соединиться и, таким способом, передать знания друг другу. Ученые в растерянности, но продолжают исследования. -0-